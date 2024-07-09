Ехавшая в салоне легковушки свинья укусила водителя и спровоцировала аварию

09.07.2024 | 10:51

В Воронежской области произошла авария, легковой автомобиль ВАЗ-2101 врезался в столб после того, как ехавшая в салоне свинья укусила водителя. Об этом сообщает РИА Новости.

О происшествии рассказал местный житель. По его словам, двое местных жителей купили животное и решили везти его домой на своем автомобиле, чтобы сэкономить на транспортировке.

«Один парень выпрыгнул на ходу, второй остался в машине. Завалили столб и потратили 150 тысяч на ремонт столба», - добавил собеседник.

Он уточнил, что после укуса свиньи водителя доставили в больницу, сейчас он уже здоров. Сам инцидент произошел 4 июня в селе Троицком Воронежской области.

Ранее отдыхающий в Крыму турист угнал микроавтобус Ford Transit и попал в аварию. После случившегося мужчина, не имевший к тому же водительских прав, бросил разбитую машину и скрылся в лесу.