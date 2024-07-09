Сетевое издание|18+|Вторник|9 июл 2024|12:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+30oC
+31oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Ехавшая в салоне легковушки свинья укусила водителя и спровоцировала аварию

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Воронежской области произошла авария, легковой автомобиль ВАЗ-2101 врезался в столб после того, как ехавшая в салоне свинья укусила водителя. Об этом сообщает РИА Новости.

О происшествии рассказал местный житель. По его словам, двое местных жителей купили животное и решили везти его домой на своем автомобиле, чтобы сэкономить на транспортировке.

«Один парень выпрыгнул на ходу, второй остался в машине. Завалили столб и потратили 150 тысяч на ремонт столба», - добавил собеседник.

Он уточнил, что после укуса свиньи водителя доставили в больницу, сейчас он уже здоров. Сам инцидент произошел 4 июня в селе Троицком Воронежской области.

Ранее отдыхающий в Крыму турист угнал микроавтобус Ford Transit и попал в аварию. После случившегося мужчина, не имевший к тому же водительских прав, бросил разбитую машину и скрылся в лесу.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте