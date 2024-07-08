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В стране и мире

Насильника поймали через 31 год на другом конце континента благодаря ДНК-тесту

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В Австралии задержали мужчину, который изнасиловал студентку 31 год назад. Об этом сообщает ABC News.

Нападение произошло в феврале 1993 года в городе Недландс, штат Западная Австралия. 19-летняя девушка проснулась среди ночи в комнате общежития и обнаружила рядом с собой незнакомца. Мужчина начал угрожать студентке, а затем изнасиловал ее и скрылся.

На протяжении 30 лет дело раскрыть не удавалось, однако в 2024 году благодаря достижениям в области судебной медицины следователям удалось выйти на 53-летнего Крейг Энтони Дуайера. Новый ДНК-тест показал, что именно он надругался над девушкой. Насильника поймали на другом конце континента — в столице страны Канберре.

Детектив Трой Кейси рассказал, что пострадавшая «была шокирована» арестом преступника через столько лет, но очень рада. Суд над Дуайером начнется в середине августа. Его уже доставили в Перт и провели первое судебное заседание, на котором зачитали обвинительное заключение.

«Это задержание посылает преступникам четкий сигнал — полиция Западной Австралии никогда не сдается», — заявил Кейси.

Ранее в Великобритании мужчина получил тюремный срок за изнасилование 14-летней девочки. Преступление было совершено в 2006 году.

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Источник — lenta.ru
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