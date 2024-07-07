Сетевое издание|18+|Воскресенье|7 июл 2024|17:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+27oC
+28oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Жителей Нальчика оштрафуют за отказ слушать гимн России

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Нальчике родителей нескольких школьников оштрафуют за демонстративный отказ слушать гимн России.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел во время выпускного праздника. Когда заиграл гимн, восемь человек остались сидеть. Их дети в это время закрывали уши руками.

На родителей выпускников составили протоколы за нарушение официального использования гимна России.

Ранее глава оборонного комитета Госдумы, депутат Андрей Картаполов отреагировал на этот инцидент. Он сообщил, что направил запрос в компетентные органы для правовой оценки происходящего на видео.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте