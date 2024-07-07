Япония предложила РФ выгодную сделку по Курилам. Путин отказался и удивил Китай. В чем заключалась идея Токио?

07.07.2024 | 14:17

Япония предложила России крупные инвестиции в Курильские острова в случае, если Москва согласится на теоретическое открытие доступа Токио к Курилам. Президент РФ Владимир Путин отказался от предложения японской стороны, чем вызвал удивление и недоумение в Китае.

Журналисты китайского издания Sohu отметили, что предложенная Токио сделка на первый взгляд выглядит очень заманчивой. Так, Япония хотела вложить ресурсы в Дальний Восток и способствовать развитию региона. Помимо этого, одобрение сделки могло бы поспособствовать нормализации двусторонних отношений.

Российский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что Курилы являются суверенной российской территорией, из-за чего этот вопрос рассмотрен не будет.

Отказ Путина от предложения Токио объяснили

По мнению китайских журналистов, отказ Путина от крупных инвестиций Японии объясняется вопросами национальной безопасности. Решение российского президента, отметили в СМИ, свидетельствует о дальновидности Путина по вопросу Курил.

В материале указано, что если бы РФ согласилась на предложение, безопасность страны оказалась бы под угрозой. Так, Япония могли бы разрешить США развернуть на островах военные базы.

«Япония никогда не сможет получить эти острова», — подытожили авторы статьи.

Япония называла Южные Курилы незаконно оккупированными

В апреле текущего года японское правительство назвало южную часть Курильских островов незаконно оккупированной Россией. Сообщалось, что наибольшую озабоченность в двусторонних отношениях вызывает «вопрос северных территорий» — так Токио называет острова.

«Северные территории — это острова, над которыми Япония имеет суверенитет и они являются исконной территорией Японии, но в настоящее время они незаконно оккупированы Россией», — было указано в докладе.

МИД Японии заявил о приверженности решению проблемы с этой частью островов и заключению мирного договора с Москвой.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что суверенитет РФ над Южными Курилами неоспорим и закреплен на уровне международного законодательства.

«Еще раз напомню официальному Токио, что Южные Курилы являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации на законных международных основаниях по итогам Второй мировой войны», — указала дипломат, добавив, что принадлежность этой территории к России закреплена в соответствии с Уставом ООН.

Российский президент также неоднократно говорил, что Курилы являются суверенной территорией России. И итоги Второй мировой войны, в результате которой острова перешли под русский контроль, пересмотру не подлежат.

На Курильских островах начали возводить разведывательные базы, в чем увидели сигнал для Японии

В мае профессор факультета международных отношений токийского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун указал, что Россия начала взводить сети разведывательных баз на Курильских островах. Этими действиями, по его мнению, Москва посылает сигнал Японии о последствиях помощи Украине.

В СМИ отмечали, что установленное на Курилах оборудование позволит отслеживать военную активность Японии и размещенных на японских базах американских военных.

После выхода материала японское издание Hokkaido Shimbun писало, что Токио следует отложить переговоры с РФ о принадлежности Курильских островов, так как Москва становится все более внимательной к территориальным проблемам.

«В условиях, когда внутри России в связи с украинским конфликтом серьезно возрос интерес к территориальным проблемам, Токио будет сложнее продвинуться в "северным территориям"», — говорилось в материале.