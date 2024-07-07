Вернувшийся с СВО житель Петербурга напал с топором на покупателя гипермаркета

07.07.2024 | 16:18

В Санкт-Петербурге местный житель, предположительно, вернувшийся из зоны специальной военной операции (СВО), напал с топором на покупателя гипермаркета на Планерной улице. Об этом пишет «Фонтанка».

Как стало известно изданию, прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали, что вечером 6 июля 42-летний безработный мужчина нанес множественные удары топором по голове 30-летнему жителю Самарской области. Пострадавшего доставили в больницу. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

По информации портала, Следственный комитет Приморского района возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Также в отношении нападавшего составлен протокол о мелком хулиганстве/

Ранее в Санкт-Петербурге полиция разыскивала участника СВО, которого заподозрили в жестоком избиении женщины.

Как стало известно, в ночь на 25 июня в больницу доставили местную жительницу с травмами головы, груди и конечностей, а также с переломами носа и орбиты глаза. Также у пострадавшей зафиксировали множественные порезы. По словам сестры пациентки, нападавшим оказался попавший в петербургский госпиталь боец СВО из Омска.