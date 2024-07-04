Сетевое издание|18+|Четверг|4 июл 2024|14:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+33oC
+34oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+34oC
+35oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Снижению числа россиянок репродуктивного возраста предрекли долгосрочную перспективу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В России число женщин репродуктивного возраста будет продолжать снижаться в долгосрочной перспективе, вплоть до 2046 года.

Такую перспективу предрекла вице-премьер страны Татьяна Голикова, передает ТАСС.

В мае вице-премьер уже указывала на то, что количество женщин репродуктивного возраста в России существенно снизилось.

Тогда Голикова призывала выработать адекватные меры поддержки, направленные на изменение существующих репродуктивных установок. По ее данным, сейчас женщины принимают решение о рождении первого ребенка в более позднем возрасте.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил повысить суммарный коэффициент рождаемости в стране до 1,6 к 2030 году. В 2023-м этот показатель снизился до 1,41 и обновил многолетний минимум.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте