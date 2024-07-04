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В стране и мире

Россиянина с неизлечимой болезнью вместо медкомиссии отправили в зону СВО

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Участник специальной военной операции (СВО) из Свердловской области оказался перед риском ампутации через сутки, проведенные в тренировочном лагере. Перед этим в госпитале ему сделали шесть операций, сообщает сетевое издание «Екатеринбург Онлайн».

У мужчины диагностировано неизлечимое заболевание - асептический некроз наружного мыщелка левой бедренной кости (стадия некроза) и гонартроз левого коленного сустава. При этом, как утверждает мужчина, его обманом заставили подписать контракт с Минобороны.

После того как по результатам медкомиссии бойцу была поставлена категория годности Г (временно не годен к службе), его направили на лечение в госпиталь. По выздоровлении мужчину вместо повторной медкомиссии направили в зону СВО. Там он попал в больницу после первого же дня тренировок. Теперь ногу военнослужащего могут ампутировать.

Мать россиянина обвинила врачей в неоказании должной помощи ее сыну. «Там его в больницу положили и теперь режут и режут. Нога страшная», - заявила она.

Ранее в Уфе раненому участнику СВО пришлось добиваться лечения из-за отказа в госпитализации. Это произошло потому, что дежурный врач не нашел оснований для помещения военнослужащего в стационар. Солдата госпитализировали после ряда жалоб, в том числе руководству республики.

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Источник — lenta.ru
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