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В стране и мире

В России водителей захотели начать ежедневно штрафовать с помощью камер за одно нарушение

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В России водителей захотели ежедневно штрафовать за езду без страховки с помощью дорожных камер. Соответствующую инициативу прорабатывают МВД, Центробанк и Российский союз автостраховщиков, пишет Telegram-канал Shot.

По его данным, Госдума может рассмотреть инициативу в конце весенней сессии - в начале августа. По этому вопросу уже создана рабочая группа, которая выступает за контроль наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью камер видеонаблюдения.

Авторы инициативы уверены, что она поможет повысить защищенность водителей от финансового краха в случае дорогостоящих ДТП. Штрафовать водителей в России они предлагают разрешить неограниченное количество раз, но не больше одного раза в сутки.

В случае одобрения инициативы у тех, кто ездит без страховки, за месяц может накопиться штрафов на сумму до 25 тысяч рублей. Тестирования системы уже проведены. Свое предложение рабочая группа планирует направить парламентариям в августе.

В конце июня Госдума исключила ОСАГО из перечня обязательных документов, необходимых для регистрации транспортного средства. Новые правила будут распространены как на постановку автомобилей на государственный учет, так и на регистрацию в случае смены собственника машины.

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Источник — lenta.ru
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