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В стране и мире

Россиянин подал в суд на Минздрав после 13 лет лечения не от тех болезней

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Россиянин подал в суд на Минздрав Челябинского области после постановки неверных диагнозов и 13 лет лечения не от тех болезней, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Как рассказал каналу мужчина, в 1977 году ему поставили диагноз - артроз. Затем его сняли. Медики находили у мужчины то остеохондроз, то радикулит, то нестабильность позвонков. «В 80-х годах поставили диагноз - болезнь Бехтерева. Но когда меня снимали с воинского учета в военкомате, то никакой болезни Бехтерева у меня не нашли», - отметил собеседник канала.

Мужчине назначали вытяжку позвоночника, рекомендовали носить корсет и сделали несколько операций. А в 1991-м выяснилось, что причиной его симптомов все это время был хламидиоз. Болезнь также передалась его жене - женщина осталась бесплодна.

Сейчас пенсионер судится с Минздравом Челябинской области. Он подал уже третий иск, требуя возместить 2 миллиона рублей, которые он потратил на лечение за все годы. Пока выплатили только 100 тысяч рублей за юридическую помощь, уточняет Ural Mash.

Ранее в Свердловской области учительнице пришлось укорачивать ногу из-за неверного диагноза врачей. Через суды она добилась компенсации в один миллион рублей.

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Источник — lenta.ru
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