Против россиянина возбудили дело за репост фото ведущей Леры Кудрявцевой

03.07.2024 | 15:05

В Северной Осетии против учителя истории и обществознания возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над Государственным флагом России» за репост фото ведущей Леры Кудрявцевой, пишет Telegram-канал Mash.

В марте 2022 года ведущая опубликовала в своем Telegram-канале фото из магазина одежды во Франции, на двери в который разместили изображение с перечеркнутой свиньей в триколоре.

Фотографию она подписала: «Нет слов».

По данным канала, репост этой фотографии сделал учитель из Северной Осетии, заявив, что «на Западе очень много говорили о толерантности и гуманизме (...), а тут такое».

Ранее суд приговорил 27-летнего жителя Калужской области Михаила Ищенко к 10 годам лишения свободы за то, что в 2023 году он поджег флаг России у входа в спортивный комплекс.