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В стране и мире

Придумавшая систему наказаний для приемных детей россиянка получила пять лет колонии

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На Урале Верхотурский районный суд приговорил местную жительницу к пяти годам лишения свободы за то, что она придумала систему наказаний для приемных детей и с ее помощью истязала их. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратура Свердловской области.

Женщина признана виновной по части 2 статьи 117 («Истязание двух или более заведомо несовершеннолетних лиц») Уголовного кодекса РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Кроме того, суд взыскал с нее в пользу потерпевших компенсацию морального вреда на общую сумму 3,4 миллиона рублей.

Как установил суд, осужденная являлась опекуном потерпевших. В период с 2012 по 2020 год она без повода систематически избивала детей, а также совершала иные насильственные действия в отношении четверых подопечных и одной удочеренной девочки. Также подсудимая придумала систему наказаний, причиняющую детям физические и психические страдания.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области будут судить 29-летнюю жительницу, которая истязала и бросила ребенка в квартире.

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Источник — lenta.ru
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