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В стране и мире

Мужчина съел шашлык сомнительного качества и был вынужден 1,5 года лечиться от инфекции

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76-летний британец Джон Инглсби до сих пор вынужден лечиться от опасной инфекции, которая появилась после того, как он 1,5 года назад съел шашлык сомнительного качества. Его историю рассказало издание The Sun.

После употребления шашлыка в одном из ресторанов Великобритании пожилой мужчина, как и другие 50 гостей заведения, заразился бактериями шигеллы. После отравления его стали мучить постоянные боли в животе, диарея, рвота и повышенная потливость.

«После посещения ресторана у меня начал болеть живот, что мне несвойственно. Состояние ухудшалось быстро, я ходил в туалет каждые 10 минут. Я чувствовал себя настолько плохо, что пришлось обратиться к врачу. Анализы подтвердили, что у меня инфекция», — рассказал мужчина.

Пациенту назначили лечение антибиотиками, но и теперь, почти полтора года спустя, он, по его словам, не избавился от последствий заражения шигеллезом и вынужден продолжать лечение.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Фарбер предостерег россиян от употребления некоторых продуктов летом. В частности, он посоветовал не есть сырую рыбу.

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Источник — lenta.ru
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