Семилетняя девочка вплавь добралась до берега с унесенной в море лодки

30.06.2024 | 12:59

Семилетняя девочка самостоятельно доплыла до берега после того, как ее лодку начало уносить в море в акватории Финского залива. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.

Инцидент произошел ночью 30 июня. Согласно информации МЧС, девочка, ее отец и 13-летний брат катались на надувной резиновой лодке по Финскому заливу. В какой-то момент подросток не удержался и упал в море, отец прыгнул за ним, чтобы спасти мальчика. Они благополучно добрались до берега вплавь.

Лодку позже выбросило на сушу, однако девочки в ней не оказалось.

Мужчина сразу вызвал спасателей. Поисковая операция шла пять часов. Ребенка нашли одного на другом участке берега. Девочка испугалась и, решив плыть за отцом и братом, выпрыгнула из унесенной течением в сторону лодки. Она находится под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что в США женщина отправилась в отпуск, бросив в квартире шестилетнюю дочь и восьмилетнего сына одних. О происшествии полиции сообщили соседи.