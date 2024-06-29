Суд впервые признал побегом участие фигуранта уголовного дела в СВО

29.06.2024 | 16:02

Таганский районный суд Москвы признал побегом отправку в зону специальной военной операции (СВО) мужчины, который является фигурантом уголовного дела. Прецедент создало дело Андрея Кочанова, касающееся бывших руководителей и сотрудников потребительского инвестиционного кооператива (ПИК) «Омега групп», передает «Ъ».

Согласно информации издания, судебный процесс над мужчиной и другими девятью фигурантами длится более года. Кочанов был под домашним арестом по решению суда, но затем уехал в Ростов-на-Дону, где планировал заключить контракт с Минобороны России и отправиться в зону боевого соприкосновения.

Однако суду это показалось неубедительным. Андрея Кочанова потребовали заочно арестовать и отправить в СИЗО.

Издание уточняет, что в случае с судебными прениями по действующему законодательству заключить контракт с МО РФ и уехать на СВО можно только подследственным или уже осужденным лицам.

Ранее сообщалось, что в Абакане суд приговорил военного к 5 годам колонии за уклонение от службы. По версии следствия, осужденный, желая отдохнуть от своих обязанностей, 30 мая 2023 года самовольно оставил воинскую часть. 1 декабря 2023 года он пришел в военный комиссариат.