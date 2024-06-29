Сетевое издание|18+|Вторник|2 июл 2024|00:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+31oC
+32oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Мужчина получил десятки миллионов рублей за оторванный дверью BMW палец

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Житель США получил компенсацию в десятки миллионов рублей после того, как ему оторвало часть большого пальца дверью автомобиля BMW X5 с функцией «плавного закрытия». Об этом сообщает New York Post.

Несчастный случай произошел с жителем острова Лонг-Айленд, инженером-программистом Годвином Боатенгом в 2016 году. После этого мужчина приехал в ближайшую больницу, держа в руке большой палец, однако врач сказал, что после столь серьезной ампутации пришить его уже невозможно. В результате Боатенгу пришлось перенести несколько операций, навсегда отказаться от занятий теннисом, научиться по-новому писать и справляться с повседневными бытовыми задачами.

Между тем он не стал продавать BMW X5, ставший «виновником» случившегося, так как по-прежнему считает его хорошим автомобилем — за исключением функции самозакрывающейся двери. После инцидента с оторванным пальцем компания провела расследование и пришла к выводу, что по всему миру из-за функции «плавного закрытия» пострадали по меньшей мере 44 человека.

27 июня пострадавшему присудили компенсацию в 1,9 миллиона долларов. Вердикт был вынесен судом присяжных. Мужчина признался, что был в восторге от вердикта, так как BMW упорно сопротивлялась и в итоге выплатила больше, чем могла бы в рамках мирового соглашения. «У них была возможность избежать этих неприятностей, но они просто не восприняли это всерьез», — заключил Боатенг.

Ранее уволенная из-за нежелания уходить на пенсию в 65 лет женщина подала в суд на бывшего работодателя и получила компенсацию более чем в 105 тысяч долларов.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте