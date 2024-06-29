Мужчина получил десятки миллионов рублей за оторванный дверью BMW палец

29.06.2024 | 12:42

Житель США получил компенсацию в десятки миллионов рублей после того, как ему оторвало часть большого пальца дверью автомобиля BMW X5 с функцией «плавного закрытия». Об этом сообщает New York Post.

Несчастный случай произошел с жителем острова Лонг-Айленд, инженером-программистом Годвином Боатенгом в 2016 году. После этого мужчина приехал в ближайшую больницу, держа в руке большой палец, однако врач сказал, что после столь серьезной ампутации пришить его уже невозможно. В результате Боатенгу пришлось перенести несколько операций, навсегда отказаться от занятий теннисом, научиться по-новому писать и справляться с повседневными бытовыми задачами.

Между тем он не стал продавать BMW X5, ставший «виновником» случившегося, так как по-прежнему считает его хорошим автомобилем — за исключением функции самозакрывающейся двери. После инцидента с оторванным пальцем компания провела расследование и пришла к выводу, что по всему миру из-за функции «плавного закрытия» пострадали по меньшей мере 44 человека.

27 июня пострадавшему присудили компенсацию в 1,9 миллиона долларов. Вердикт был вынесен судом присяжных. Мужчина признался, что был в восторге от вердикта, так как BMW упорно сопротивлялась и в итоге выплатила больше, чем могла бы в рамках мирового соглашения. «У них была возможность избежать этих неприятностей, но они просто не восприняли это всерьез», — заключил Боатенг.

Ранее уволенная из-за нежелания уходить на пенсию в 65 лет женщина подала в суд на бывшего работодателя и получила компенсацию более чем в 105 тысяч долларов.