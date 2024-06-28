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Стоматолог назвал самые вредные для зубов продукты

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Употребление в пищу некоторых продуктов особенно вредно для здоровья зубов, рассказал врач-стоматолог Вячеслав Минко. Самые вредные из них доктор назвал в беседе с NEWS.ru.

По словам Минко, когда человек рассасывает леденцы, то сахар в течение длительного времени взаимодействует с зубами, что очень вредно для них.

«А если грызть карамельки, то острые края могут травмировать десны или поцарапать эмаль. Орехи, семечки, сухари, сушки могут повредить эмаль», — пояснил врач.

Также для зубов опасны сладкие газировки. Чтобы уменьшить их вред, Минко посоветовал пить такие напитки через трубочку.

Он добавил, что для эмали зубов неполезны цитрусовые и свежевыжатые соки, так как они содержат много кислот. Кроме того, врач предостерег от чрезмерного употребления кофейных напитков.

Ранее Минко назвал правильный способ чистить зубы. По словам стоматолога, ограничиваться во время этой процедуры зоной улыбки нельзя — внимание нужно уделить каждому зубу.

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Источник — Lenta.ru
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