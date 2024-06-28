Работающая столетняя женщина поделилась секретами долголетия

28.06.2024 | 17:53

Столетняя женщина из США поделилась секретами долгой жизни. Об этом сообщает USA Today.

Мириам Тодд из Нью-Джерси родилась в 1924 году. Спустя сто лет, в 2024 году она отпраздновала юбилей, но при этом отказалась выходить на пенсию. Женщина трудится в основанном ее родителями магазине с 1975 года и до сих пор проводит на рабочем месте около 50 часов в неделю. По словам женщины, она не представляет, что делать целый день дома и предпочитает заниматься делом.

Мать Тодд тоже всю жизнь проработала в магазине.

«Я не могу сказать, что я работаю, потому что мне нравится то, что я делаю. Так что я чувствую себя виноватой, если говорю, что работаю. Такая жизнь не для всех, но мне это подходит. Моя мама была такой же», — рассказала Тодд.

При этом Тодд отметила, что понимает работающих людей, которые хотят выйти на пенсию в 60 лет, потому что всем нравятся разные вещи.

Женщина по-прежнему водит машину, сама ездит в магазин за покупками и много готовит.

По словам Тодд, ее секрет долголетия не столько в генетике, сколько в здоровых привычках. Она употребляет много клетчатки и зелени, не ест жирного и жареного, сама выращивает овощи и не любит полуфабрикаты. Тодд также избегает алкоголя и сладостей. У нее никогда не было серьезных проблем со здоровьем, а за последние три года она только один раз обращалась к врачу из-за ухудшающегося зрения. Она плавает в бассейне и много двигается в течение дня из-за работы в магазине.

Ранее 110-летний супердолгожитель из США, который до сих пор водит машину, раскрыл секрет долголетия. Он считает, что прожил так долго благодаря постоянной активности.