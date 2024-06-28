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В стране и мире

Полковник поделился с россиянами инструкцией в случае обнаружения мин на пляже

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В случае обнаружения мины ни в коем случае нельзя ее трогать, сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» специалист поделился с россиянами инструкцией по необходимым шагам в случае обнаружения взрывчатого вещества на пляже.

«На каждом пляже есть администрация. При администрации обязательно есть и дежурный полицейский. Следует сообщить о мине администратору и дежурному полицейскому, обозначить палочкой, шляпкой место и уйти. Ничего не трогать», — рекомендовал Матвийчук.

Ранее туристы обнаружили минометные мины на одном из пляжей Бугазской косы в Анапе. Отмечается, что отдыхающие нашли в песке на популярном российском курорте ржавый металлический предмет, напоминающий боеприпас, и вызвали правоохранителей. На место прибыли взрывотехники регионального управления Росгвардии.

По данным издания «Новая Кубань», специалисты обследовали территорию и извлекли на поверхность три минометные мины калибра 82 миллиметра.

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Источник — lenta.ru
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