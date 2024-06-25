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В стране и мире

В российском регионе хирурги достали 13 предметов из кишечника ребенка

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В Подмосковье двухлетняя девочка проглотила 13 магнитных шариков, хирурги Королевской больницы достали предметы из кишечника ребенка. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

Со слов матери, девочка проглотила шарики во время игры. Затем у нее заболел живот и началась рвота.

Медики провели диагностику, обнаружили в кишечнике цепочку из сцепленных между собой магнитов и назначили операцию.

«[Хирурги] извлекли все магниты и ушили перфорации кишечника, поскольку, соединившись между собой, шарики спровоцировали его повреждение», — уточнили в министерстве, добавив, что сейчас состояние ребенка стабильное.

Ранее в Санкт-Петербурге хирурги обнаружили в голове россиянина металлический саморез и резиновый шарик. Мужчине провели экстренную трепанацию черепа.

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Источник — lenta.ru
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