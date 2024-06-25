Глава Дагестана высказался о запрете на ношение мусульманского головного убора

25.06.2024 | 12:22

Глава Дагестана Сергей Меликов выступил против ношения никабов — закрывающих лицо мусульманских женских головных уборов с узкой прорезью для глаз. Об этом он заявил, выступая на сессии Народного Собрания, пишет РИА Новости.

По словам Меликова, никабы несвойственны для кавказских народов и дают мужчинам возможность скрываться с помощью головного убора, а женщинам — проносить запрещенные предметы. «С точки зрения террористической безопасности я тоже против», — сказал он.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что обнаружение никаба у одного из совершивших теракт в Дагестане боевиков дает властям «отличный шанс» принять скандальный закон о запрете скрывающей лицо одежды.

В воскресенье, 23 июня, вооруженные террористы напали на синагогу и православный храм в дагестанском Дербенте. Кроме того, преступники обстреляли пост ДПС в Махачкале.

По последним данным, жертвами теракта стали 25 человек, среди которых 15 сотрудников правоохранительных органов, пять гражданских и еще пять человек, личности которых не установлены.