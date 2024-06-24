Сетевое издание|18+|Вторник|25 июн 2024|17:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Стало известно о смерти российского призывника на сборном пункте

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Журналистам URA.RU стало известно о смерти российского призывника. Об этом изданию сообщил неназванный источник.

21-летнего мужчину обнаружили на территории сборного пункта в минувшие выходные. Его смерть не носит криминального характера, отметил собеседник издания.

Журналисты обратились за комментарием в Следственный комитет. Там сообщили, что устанавливают обстоятельства случившегося. О возможных причинах происшествия не сообщается.

Весенний призыв в Российскую армию стартовал 1 апреля. Призывная кампания продлится до 15 июля. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.

Минобороны планирует набрать 150 тысяч призывников.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте