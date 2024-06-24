Кремль высказался о возвращении к 2000-м на фоне теракта в Дагестане

24.06.2024 | 12:54

России не грозит возвращение к ситуации 2000-х годов из-за теракта в Дагестане, сейчас страна совсем другая. На эту тему высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет. Сейчас другая Россия, общество абсолютно консолидировано и подобные преступные террористические проявления, как то, которое мы видели в Дагестане вчера, не поддерживаются обществом ни в самой России, ни в Дагестане», — заявил пресс-секретарь президента.

23 июня участники организованной группы совершили вооруженные нападения на религиозные здания в Махачкале и Дербенте, а также обстреляли сотрудников правоохранительных органов. В результате боестолкновения силовики ликвидировали пятерых террористов. Их личности установлены.

Среди ликвидированных в Махачкале боевиков — Осман и Адиль Омаровы, сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Почти сразу после появления этих сообщений Омаров подал в отставку.

По данным Следственного комитета, жертвами нападения террористов в Дагестане стали 19 человек. Среди них — 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских лиц. В их числе православный священник. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил трехдневный траур, который продлится с 24 июня по 26 июня.