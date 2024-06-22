В России предложили создать аналог Пушкинской карты для многодетных семей

22.06.2024 | 11:35

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила создать аналог «Пушкинской карты» для многодетных семей — проект, предусматривающий возможность бесплатного посещения учреждений культуры. Своей инициативой она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Хочу напомнить, что президент своим указом по поддержке многодетных семей также нацелен на предоставление возможности бесплатного посещения парков, музеев, выставок для многодетных семей. Было бы замечательно, если бы Минкультуры, разрабатывая проект, предусмотрел также и возможность распространения такой дополнительной карты не только на участников специальной военной операции и членов их семей, но и на многодетные семьи», — отметила Бессараб.

Это действительно позволило бы повысить и культурный уровень подрастающего поколения и позволило бы членам многодетных семей посетить самые яркие и интересные мероприятия, считает Светлана Бессараб.

Ранее в России предложили создать аналог «Пушкинской карты» для бойцов специальной военной операции (СВО) и их семей. Из письма Минкультуры следует, что к 1 июля должна быть разработана концепция, а вопросы технической реализации планируется решить к 1 октября. Предполагается, что на первых этапах в программе будут фигурировать только федеральные учреждения культуры.