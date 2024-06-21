В России студент избил дочь бойца СВО и получил «большой привет» из зоны спецоперации

21.06.2024 | 16:30

Избивший одногруппницу студент из Башкирии получил «большой привет» из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Фрагмент размещенного в соцсетях обращения бойца приводит издание «Мой Башкортостан».

Перед этим студент записал видеообращение, в котором обвинил девушку в оскорблении своей семьи и пообещал «карать любого».

Обратившийся к учащемуся участник СВО поинтересовался, кого именно собрался наказывать студент. «Девочку что ли?» — задал он уточняющий вопрос и пригласил молодого человека в зону боевых действий.

После публикации первого обращения студент записал второе видео, в котором извинился перед сверстницей.

«Я не знал, что отец у тебя находится на СВО и борется за наше мирное небо», — сказал он в ролике, опубликованном Telegram-каналом Baza.