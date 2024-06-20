Родственники унесенной в штормовое море россиянки обвинили в трагедии ее друзей

20.06.2024 | 11:32

Родственники липецкой модели, унесенной в штормовое море в Сочи, обвинили в трагедии ее друзей, с которыми она поехала на отдых. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Близкие 20-летней россиянки по имени Диана считают, что ее друзья, Андрей и Денис, должны были предостеречь девушку, которая приехала на море в первый раз и не оценивала риски.

Уточняется, что поиски Дианы продолжаются уже четвертые сутки, но пока безрезультатно.

Видео, на котором модель обнимается с другом на пляже «Ривьера» во время шторма, а потом оказывается в штормовом море, появилось в сети 18 июня.

Позже стало известно, что друг Дианы Денис предупредил, что ее может смыть волной, но она ответила, что зайдет в воду «всего на одну минуту».