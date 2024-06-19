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В стране и мире

Онищенко призвал не делать уколы ботокса после вспышки ботулизма в России

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Уколы ботокса содержат в малых дозах тот же токсин, что вызывает ботулизм, предупредил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. В беседе с РИА Новости он призвал не делать уколы ботокса.

Онищенко напомнил, что нейротоксин, который вызывает ботулизм, приводит к параличу мышц гортани, изменению голоса, в тяжелых случаях может произойти удушье с летальным исходом. Людей, которые добровольно получают ботулотоксин в виде уколов ботокса, он предупредил о свойстве этого яда накапливаться в тканях.

«Когда люди добровольно, из-за какой-то прихоти, из-за каких-то там мифических представлений о том, что сохранится гладкая кожа, идут на такого рода испытания над собой... Ведь даже в малых дозах воздействие есть», — сказал он. Академик призвал жить «естественной жизнью» либо выбирать для себя альтернативу ботоксу.

В Москве, Нижегородской области и Казани накануне несколько десятков человек были госпитализированы с подозрением на ботулизм. Роспотребнадзор сообщил, что источником заражения послужила продукция «Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке».

Ранее врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал ботулотоксин самым страшным ядом из всех известных и призвал россиян отказаться от покупки готовой еды. Врач призвал россиян питаться домашней едой.

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Источник — lenta.ru
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