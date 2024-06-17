Иностранка пыталась ввезти в Россию роскошные часы внутри себя и попалась

17.06.2024 | 13:16

Иностранка пыталась ввезти в Россию часы на миллионы рублей внутри себя и попалась. Об этом пишет Telegram-канал «112».

52-летняя вьетнамка, летевшая из Дубая, не смогла пройти рамку металлодетектора.

После досмотра выяснилось, что внутри пассажирки находятся часы люксовых марок — Rolex Submariner, Rolex DayDate и Audemars Piguet Royal Oak из сплава золота 750-й пробы с бриллиантами. Отмечается, что общая стоимость роскошных аксессуаров составляет 13 миллионов рублей.

Известно, что предметы роскоши из женщины достали, однако ей грозит пять лет лишения свободы за контрабанду и крупный штраф.

В феврале иностранка также пыталась ввезти в Россию украшения на 11 миллионов рублей и попалась. При досмотре работники службы нашли у нее золотые серьги, ожерелья, браслеты и кольца с различными вставками. Помимо этого, у американки также обнаружили часы, сумки, ремни и солнцезащитные очки люксовых брендов Louis Vuitton, Celine, Chanel, Bottega Veneta, Valentino и Hermes.