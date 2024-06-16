Начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области оказался в заложниках

16.06.2024 | 11:53

Одним из заложников в ростовском СИЗО оказался начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма.

Об этом сообщила член Совета по правам человека (СПЧ), журналист Ева Меркачева в Telegram.

«Не понятно, что он делал в СИЗО в воскресенье», - добавила она.

По ее словам, заключенных не вывозят в суды и на следственные действия в выходные. Журналист также выразила надежду, что заложники не пострадают.

Ранее сообщалось, что шесть или семь человек участвовали в захвате заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Личности заключенных удалось установить. Среди них оказались лица, осужденные за участие в ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) в 2023 году.

Видео канала t.me/mash.