Сетевое издание|18+|Воскресенье|16 июн 2024|16:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Дачникам дали советы по борьбе с опасным июньским вредителем

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В июне в садах и огородах активизируются опасные вредители — луковая и морковная мухи. Советы по борьбе с ними дачникам дал агроном Петр Синьковский в разговоре с aif.ru.

Эксперт отметил, что против луковой мухи часто советуют применять полив подсоленной водой или разведенным нашатырным спиртом, однако соль даже в малых дозах за счет содержания хлора неполезна почве. «Если вам совсем не по душе препараты-инсектициды, лучше использовать березовый деготь — чайная ложка на литр воды. А из химсредств против нее хорошо работают "Алатар", "Медветокс", "Землин"», — рассказал он.

Что касается морковной мухи, то Синьковский предупредил, что на данный момент надежных препаратов против нее нет. Справляться с этим вредителем он предложил с помощью настоя полыни и отвара ботвы томатов, причем подойдет даже бракованная рассада. Еще один эффективный метод, который позволит уменьшить количество вредителей на участке — совместить посадки моркови и лука. «Обеих мух сразу резко поубавится: луковая на дух не переносит морковную ботву, а морковная муха — лук», — заключил агроном.

Ранее владельцев дачных участков предупредили о вреде затяжных дождей для растений.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте