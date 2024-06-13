«Сдуру покупали по 130». Экономисты рассказали, что россиянам делать с наличными долларами после новых санкций

13.06.2024 | 12:04

Санкции США против Мосбиржи и Национального клирингового центра приведут к повышению курса доллара, но не обрушат рубль, считают опрошенные «Лентой.ру» экономисты. Специалисты назвали последствия американских ограничительных мер для россиян.

Что будет с долларом после санкций?

В ближайшее время рынок будет нестабильным, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака.

«Около недели, наверное, рынок будет очень сильно лихорадить, пока не наладится какая-то новая система и пока нервные всплески не пройдут, вероятнее всего курс вырастет. Я не думаю, что больше, чем процентов на 10-15, но вероятность этого довольно высока», - заявил он.

По мнению финансового эксперта, кандидата экономических наук Владимира Григорьева фатальных последствий ждать не стоит.

«Обрушения рубля не будет. Нерезиденты, которые могли бы обрушить, от нашего рынка отсечены, резиденты уже адаптировались к новой ситуации. Конечно, определенный дефицит долларов и рублей возникнет, цены на их покупку станут выше - это однозначно», - сказал он.

Стоит ли хранить сбережения в долларах?

В ближайшее время у россиян возникнут панические настроения из-за роста курса валют, уверен директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

«Если говорить о физических лицах, то здесь есть риск психологической травмы, назовем это так. У нас изначально было долларовое сознание, где мы каждый раз следим именно за курсом доллара. Соответственно, сейчас мы уже не первый год живем в условиях, когда финансовые транзакции в долларах и в евро либо запрещены, либо ограничены. Эта история приучила нас к необходимости использовать либо национальные валюты, либо неклассические резервные валюты и в накоплении, и в международных финансовых транзакциях», - сказал он.

В то же время экономисты советуют в ближайшее время не покупать валюту, поскольку ситуацией на рынки будут активно пользоваться спекулянты.

«Первый совет - это не паниковать, не покупать доллар по всем ценам, которые предлагают [сейчас]. После того как новость появилась, курс доллара в некоторых обменниках доходил до 200 рублей. Это нечистоплотные люди пытаются нажиться на страхах и на панике, не нужно этого делать. В то же самое время, когда доллар продавался по 200 в некоторых обменниках, он подрос на пять-восемь процентов в нормальных обменниках. У нас люди наступают на одни и те же грабли: сдуру покупали доллар по 110-120-130 в марте 2022 года, а потом помните, сколько он стоил. Не надо этого повторять, не нужно паниковать», - утверждает Владимир Григорьев.

Что касается накопленных сбережений, то есть смысл их продать, если курс будет значительно выше изначального курса обмена.

«Если есть [доллары] на руках, и ваш банк поставил повышенный курс, то, конечно, есть резон эти доллары продать и получить большую массу рублей, и положить ее под высокий процент в любой банк. Тут вы получите больше, не говоря о том, что вы выйдете из токсичного актива», - полагает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По мнению Владимира Григорьева, тем, у кого есть долларовые накопления, паниковать не надо: ни доллар, ни евро никто в России отменять не будет. Не надо бежать в банки и обменники и пытаться их как можно быстрее продать. Тем более что те люди, которые продают доллар по завышенным ценам, покупают его по заниженным.

В дальнейшем валюту стоит покупать либо для зарубежных поездок, либо для долгосрочных накоплений, полагает Николай Кульбака.

«В ближайшую неделю-полторы точно не стоит покупать. А дальше скорее всего да, но только для долгосрочных целей. Вообще валюту уже давно стоит покупать, если речь идет о периоде хранения дольше одного-двух лет. Если вы хотите использовать валюту в течение полугода, и использовать не как валюту, а как рубли, вы потеряете на конвертации. Сейчас разница между покупкой и продажей будет больше, поэтому станет еще менее выгодно использовать доллар для каких-то краткосрочных сбережений», - заключил он.

Как новые ограничения скажутся на ценах?

Спустя несколько месяцев ограничительные меры тоже дадут эффект, считает Николай Кульбака.

«Скорее всего, цены на импортные товары будут несколько выше. Но это произойдет не одномоментно, а в течение полугода постепенно вырастут цены, потому что вырастут затраты, появятся новые обходные схемы и это просто приведет к тому, что более дорогой будет работа с валютами и международными рынками», - полагает специалист.

Как будет определяться курс?

Экономисты сходятся во мнении, что теперь определять курс валют будут специалисты Центробанка.

«Есть понятие внебиржевого рынка. Плюс есть еще аналитические показатели, то есть те, которые применяют эксперты и прочие, не только на основании готового результата биржевого, но на основе анализа других показателей, которые относятся к формированию курса, и на основе этих вычислений дается уже курс. Официальный курс будет формировать Центральный Банк на основании этих показателей», - полагает Михаил Беляев.

«Для обычных людей изменится мало что, кроме чуть-чуть подросшего курса. В обменниках банков, которые продавали доллар, так он и будет, скорее всего, но курс, скорее всего, будет теперь публиковать Центробанк на основе своих выкладок и расчетов. Сейчас, я думаю, Центробанк приложит усилия, чтобы не пугать людей, поэтому сильно курс не изменится», - высказался Николай Кульбака.

12 июня министерство финансов США ввело санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ). Последний выступает посредником в сделках с валютой на бирже и входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария. Мосбиржа сообщила, что прекратит торги в долларах США и евро на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом и денежном рынках.