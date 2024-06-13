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В стране и мире

На Урале старшеклассник умер спустя сутки после поставленного диагноза ОРВИ

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В городе Полевской Свердловской области старшеклассник умер спустя сутки после поставленного медиками диагноза острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ). Об этом сообщил уральский портал E1.ru.

Родители россиянина рассказали, что тот, вернувшись из школы, почувствовал недомогание. Мать сразу вызвала скорую. Диспетчер порекомендовала принять жаропонижающее. До приезда медиков подростка стошнило.

Фельдшер скорой проверила температуру и давление, оно оказалось повышенным. Температура оставалась такой же высокой, жаропонижающее не помогло, голова болела.

Юноше поставили диагноз ОРВИ, снова посоветовали сбивать температуру, а утром вызвать врача на дом. Взрослые выполнили все рекомендации, но все было безрезультатно.

Школьника отвезли в ближайшую поликлинику. Там врач заподозрила у несовершеннолетнего острый аппендицит. Ему провели лапароскопию, чтобы выявить или исключить патологии брюшной полости. Кроме того, медики подозревали травму живота, хотя юноша уверял, что не ударялся.

Через некоторое время родителей отправили домой, а школьника оставили в больнице в тяжелом состоянии. Несмотря на все усилия, спасти его не удалось.

Родители получили справку, в которой было указано, что у школьника был сепсис. Но что именно его вызвало, уральцам никто не объяснил. Они обратились в Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что турист из Красноярска впал в кому из-за отсутствия кислорода в салоне самолета.

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Источник — lenta.ru
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