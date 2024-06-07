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В стране и мире

Попавшая под поезд по вине полиции женщина отсудила 710 миллионов рублей

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Женщина из США, которую во время ареста полицией сбил поезд, отсудила у властей многомиллионную компенсацию. Об этом сообщает KKTV.

В сентябре 2022 года Ярени Риос-Гонсалес задержали ​​в штате Колорадо по подозрению в агрессивном вождении и применении огнестрельного оружия. В момент задержания женщина переезжала железнодорожные пути и заглушила свой автомобиль за ними. Полицейский припарковался позади нее — прямо на путях. Двое правоохранителей надели на Риос-Гонсалес наручники и посадили ее в кузов полицейского автомобиля, который все еще стоял на путях. После этого они начали досматривать машину женщины. В это время поезд, следовавший на север, врезался в патрульный автомобиль.

Сидящая внутри Риос-Гонсалес не имела возможности убежать, потому что была прикована наручниками, полицейские также не успели вернуться к автомобилю, несмотря на гудки машиниста. Эта последовательность события была подтверждена съемкой с нательной камеры одного из патрульных.

Риос-Гонсалес смогла выжить после того, как попала под поезд. Она получила многочисленные переломы, включая перелом черепа. Обоим полицейским были предъявлены обвинения в халатности — они были уволены со службы. Женщина подала в суд и получила компенсацию размером в 8 миллионов долларов (примерно 710,7 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что мужчине из США выплатят почти миллион долларов в качестве компенсации за допрос в полиции. Правоохранители пытались вытянуть из него признание в том, что он расправился с отцом, который в итоге оказался жив.

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Источник — lenta.ru
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