В России попытка семиклассницы охладиться привела к смерти от удара током

03.06.2024 | 13:43

В Ростовской области попытка 13-летней девочки охладиться привела к ее смерти от удара током. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Школьница из города Шахты гостила у одноклассницы в доме на улице Заречной. В какой-то момент девочкам стало жарко, и они решили принять летний душ.

Когда одна из них зашла в кабинку, включила водонагреватель и попыталась настроить температуру, ее ударило током. Спасти ребенка не удалось.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Самарской области троих подростков ударило разрядом тока от проводов линии электропередачи. Происшествие попало на видео.