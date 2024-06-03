В России попытка семиклассницы охладиться привела к смерти от удара током

В Ростовской области попытка 13-летней девочки охладиться привела к ее смерти от удара током. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Школьница из города Шахты гостила у одноклассницы в доме на улице Заречной. В какой-то момент девочкам стало жарко, и они решили принять летний душ.
Когда одна из них зашла в кабинку, включила водонагреватель и попыталась настроить температуру, ее ударило током. Спасти ребенка не удалось.
По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее в Самарской области троих подростков ударило разрядом тока от проводов линии электропередачи. Происшествие попало на видео.
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