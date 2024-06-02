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В стране и мире

Россиян предупредили о возможных проблемах с загранпаспортами на границе

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Россиян предупредили о возможных проблемах с загранпаспортами на границе. О том, что у отечественных путешественников могут все чаще отбирать документы при выезде из страны, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что причинами изъятия загранпаспортов у россиян становятся использование буквы «ё», устаревшее название места рождения, особенности машинописного штифта и неверная транслитерация.

По словам генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, эта проблема носит «лавинообразный характер». Эксперт отметил, что в пятницу, 31 мая, в аэропорту Пулково «со скрипом» пропустили пассажира, у которого в месте рождения была указана Ленинградская область без детализации, как во внутреннем паспорте, где был написан конкретный населенный пункт.

Кроме того, эксперт предупредил, что у путешественников, которые родились до 1991 года, могут быть проблемы на паспортном контроле из-за разночтений в указании места рождения во внутреннем и заграничном паспортах. Мурадян также предположил, что в ближайшее время документы россиян на границе будут проверять более тщательно.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин предупредил соотечественников об угрожающей вылету из страны ошибке в загранпаспорте. Он пояснил, что россиянина могут не выпустить из страны из-за неправильной транслитерации имени на латиницу.

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Источник — lenta.ru
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