В России экс-полицейские год отсидели за расправу над девушками и уехали на СВО

24.05.2024 | 13:59

Экс-сотрудники полиции из Бурятии, осужденные на 17 и 18 лет за расправу над двумя девушками, отсидели год в колонии и уехали в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как выяснило издание, в 2002 году в Клюквенной пади возле поселка Селенгинск в российской республике нашли изуродованных топором девушек. Жертвами оказались местные жительницы.

В преступлении почти сразу же заподозрили оперативников, поскольку в день трагедии девушек видели с ними возле полицейского участка. Однако тогда в отношении сотрудников правоохранительных органов уголовное дело так и не возбудили.

В 2019-м расследование возобновили, показания дала другая девушка, которой удалось сбежать от силовиков.

В марте прошлого года суд присяжных признал виновными бывших полицейских. Некоторые Telegram-каналы писали, что экс-оперативники не присутствовали на заседании Восьмого кассационного суда, который оставил приговор без изменений.

Мужчины заключили контракты с Минобороны и отправились в зону боевых действий. Отмечалось, что жалобу на приговор подали сами осужденные, считая, что суд допустил «существенные нарушения уголовно-правового закона».

Ранее сообщалось, что бывший министр культуры Крыма Арина Новосельская, осужденная за взяточничество, подала заявление на службу в зоне спецоперации.