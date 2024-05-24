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В стране и мире

Россиян предупредили о тюремном сроке за популярный цветок на даче

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За выращивание на даче ипомеи трехцветной граждане России могут получить уголовное наказание. О риске сесть в тюрьму на срок до восьми лет за популярный цветок на загородном участке предупредила адвокат Елена Кудерко, пишет «Прайм».

Дело в том, что в семенах цветка содержится психоактивное вещество эргин — выращивать на даче растения с такими компонентами запрещено законом. «За десять-одиннадцать растений грозит максимальное наказание до двух лет лишения свободы, за сотню и более — до восьми лет заключения», — отметил Кудерко.

При этом для суда не имеет значения, выращен цветок специально или случайно появился на участке. Собственники дачи в любом случае обязаны избавиться от наркосодержащего цветка на территории.

Чтобы избежать проблем с законом, Кудерко посоветовала тщательнее относиться не только к выбору декоративных растений, но и к прополке дикорастущих цветов.

Помимо ипомеи трехцветной, на даче запрещено выращивать мимозу хостилис, шалфей предсказателей, розу гавайскую, голубой лотос, кактусы, содержащие мескалин, грибы любого вида, содержащие псилоцибин или псилоцин, коноплю и кокаиновый куст.

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Источник — lenta.ru
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