Глава российского города сломал ногу из-за нечищеной дороги у администрации
Глава города Каменск-Шахтинский в Ростовской области Михаил Ухин сломал ногу, когда шел по нечищеному тротуару во дворе администрации. Об этом сообщает Telegram-канaл Don Mash.

По его данным, Ухтин поскользнулся и упал на дороге, которая была покрыта ледяной коркой и обработана реагентами. Коллеги главы Гордумы заметили это и вызвали врачей.

Прибывшие на место медики диагностировали у главы города открытый перелом ноги со смещением — ему предстоит операция.

Сам Ухин сказал, что на больничном он проведет четыре месяца. Глава Каменска-Шахтинска при этом утверждает, что он подвернул ногу, а не сломал ее.

Ранее в Новосибирской области депутат Заксобрания Сергей Конько записывал для россиян поздравление с Днем физкультурника и упал с велосипеда. В комментариях к посту некоторые подписчики напомнили про ямы в асфальте на улице, где упал чиновник.

