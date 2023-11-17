Депутатов Госдумы начали атаковать выдающие себя за их начальников мошенники

17.11.2023 | 14:57

Депутатов Госдумы начали атаковать телефонные мошенники, которые выдают себя за руководителей комитетов нижней палаты парламента. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на депутата Дмитрия Гусева.

По его словам, мошенники представляются их начальниками, пытаются выведать информацию и занять денег. Гусеву, например, написал человек от лица председателя комитета Госдумы по контролю Олега Морозова.

Гусев в своем Telegram-канале написал, что уже несколько депутатов получили разные сообщения якобы от имени председателей комитетов, в которых они состоят.

«Начинают общение, спрашивают: "а вот такого-то человека вы знаете?" Далее предлагают решить какой-то вопрос, оказать помощь и так далее», - сообщил он.

В свою очередь парламентарий Олег Морозов заявил, что не имеет отношения к просьбам и обращениям, которые поступают другим депутатам, а также назвал их фальсификацией и мошенничеством.

«Заявляю, что в последнее время я не обращался ни с какими просьбами и писал только ответные сообщения тем адресатам, которые меня об этом просили», - добавил глава комитета по контролю.

Ранее депутат Госдумы Денис Кравченко в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что возможности мошенников существенно ограничили. Парламентарий подчеркнул, что по этой причине в значительной степени повысился уровень защиты граждан. В то же время он пообещал, что работа по совершенствованию безопасности персональных данных россиян будет продолжаться.