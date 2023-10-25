Российский военный остался в отпуске на неделю дольше и был приговорен к колонии

25.10.2023 | 10:07

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военного к четырем годам колонии-поселения за то, что он остался в отпуске на неделю дольше, чем планировалось. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ. При этом суд учел смягчающее обстоятельство — наличие малолетнего ребенка, а также принял во внимание характеристику осужденного.

По версии следствия, 26 июня военный не вернулся из отпуска, а остался дома в Южно-Сахалинске. 3 июля он самостоятельно прибыл в военную комендатуру гарнизона города и приступил к исполнению своих обязанностей.

В суде подчеркнули, что сделал он это в период мобилизации и без уважительных причин.

Ранее Красноярский гарнизонный военный суд приговорил ефрейтора к пяти годам колонии-поселения за оставление воинской части.