Россиянам назвали порядок действий при зачислении чужих денег на карту

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников в беседе с «Прайм» рассказал, что неважно, откуда идет зачисление средств на банковскую карту - их нельзя присваивать себе.
Мошенники проделывают маневр с переводом несколько раз до тех пор, пока не получится запутать цепочку переводов.
Вернуть поступившие средства лучше обратившись в банк. Нужно написать заявление с просьбой вернуть деньги на счет, с которого они поступили.
На СМС от незнакомцев также реагировать нельзя.
Запись телефонных разговоров может защитить от мошенников. Этот и другие способы обезопасить себя россиянам назвал основатель агентства недвижимости «Этажи» Данис Латыпов.
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