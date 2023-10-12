Россиянам назвали порядок действий при зачислении чужих денег на карту

12.10.2023 | 12:12

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников в беседе с «Прайм» рассказал, что неважно, откуда идет зачисление средств на банковскую карту - их нельзя присваивать себе.

Мошенники проделывают маневр с переводом несколько раз до тех пор, пока не получится запутать цепочку переводов.

Вернуть поступившие средства лучше обратившись в банк. Нужно написать заявление с просьбой вернуть деньги на счет, с которого они поступили.

На СМС от незнакомцев также реагировать нельзя.

Запись телефонных разговоров может защитить от мошенников. Этот и другие способы обезопасить себя россиянам назвал основатель агентства недвижимости «Этажи» Данис Латыпов.