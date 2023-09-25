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В России самолет пришлось ускоренно сажать из-за приступа у бойца СВО

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Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет пришлось ускоренно сажать из-за приступа у бойца специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает сетевое издание «Е1.РУ».

В пресс-службе авиакомпании рассказали, что во время полета у бойца резко ухудшилось самочувствие и появились судороги. «Со слов его сопровождающих, мужчина страдает от последствий контузии», — отметили там.

По словам летевшей тем же рейсом женщины, самолет посадили на 15 минут раньше расписания.

Сразу после приземления бойца СВО передали медикам, которые подъехали прямо к трапу. После этого мужчину госпитализировали.

Ранее самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» со 161 человеком на борту совершил аварийную посадку в поле. Пилоты приняли такое решение из-за отказа гидравлической системы. Никто из пассажиров не пострадал.

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Источник — lenta.ru
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