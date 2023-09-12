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В стране и мире

Путин ответил на вопрос о своих планах на президентские выборы 2024 года

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Президент России Владимир Путин примет решение о том, баллотироваться ли на новый срок, не раньше конца 2023 года.

Свое заявление он сделал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), трансляция речи главы государства ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Путин отметил, что по действующему законодательству само решение о проведении выборов будет принято до конца года и лишь после этого имеет смысл говорить о выдвижении на новый срок.

«Когда решение будет принято, будет объявлено о выборах, дата названа, вот тогда и поговорим», — ответил на вопрос о своих планах на президентскую кампанию Путин.

Ранее в Кремле оценили перспективы Путина на президентских выборах в 2024 году.

Фото www.kremlin.ru.

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Источник — lenta.ru
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