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В стране и мире

Петербурженка вышла из туалета и оторвала незнакомому ребенку два пальца

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В торговом центре (ТЦ) Санкт-Петербурга женщина вышла из туалета и оторвала незнакомому ребенку два пальца. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, это произошло в торговом центре на Пулковском шоссе. Петербурженка не заметила мальчика и закрыла дверь, прищемив ему руку, из-за чего ребенку частично оторвало пальцы. Впоследствии россиянка пошла дальше покупать нужные товары, а пострадавшего доставили в больницу.

Врачи диагностировали у мальчика неполную травматическую ампутацию пальцев левой руки, сотрудники правоохранительных органов после случившегося проводят проверку.

Более подробной информации о личности россиянки, которая прищемила несовершеннолетнему пальцы, нет.

Ранее житель Подмосковья открывал дачный сезон и лишился всех пальцев на руке. 49-летний мужчина приехал на свой приусадебный участок в СНТ Арбузово в Дмитровском городском округе и позвал в гости соседа. Они выпили, после чего хозяин дома решил запустить петарду, но не стал устанавливать на землю, а поджег, крепко держа в вытянутой руке. Вместо праздничного залпа раздался взрыв, в результате которого ему оторвало все пять пальцев.

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Источник — lenta.ru
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