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В стране и мире

Обезьяна выхватила телефон у посетительницы зоопарка и сняла ее реакцию на видео

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Обезьяна в зоопарке на Филиппинах отняла мобильный телефон у посетительницы, пытавшейся ее покормить. После этого она сняла ее реакцию на видео, пишет Daily Mail.

21-летняя Грейси Санго вместе с семьей отправилась в парк развлечений в провинции Давао-де-Оро и решила покормить обезьян. Женщина подошла к клетке с приматами и протянула им лакомство. В другой руке она держала телефон, на который снимала происходящее.

Неожиданно одна из обезьян выхватила устройство из ее рук. Женщина начала кричать и прыгать, требуя его вернуть. В итоге другой посетитель зоопарка пришел ей на помощь и отобрал телефон у обезьяны.

Впоследствии выяснилось, что, забрав телефон, обезьяна направила камеру на женщину и сняла на видео ее возмущение.

Ранее сообщалось, что рыба у побережья провинции Лейте на Филиппинах выпрыгнула из воды, перелетела через лодку и выбила телефон из рук женщины. Гаджет, как и рыба, вылетел за борт и исчез под водой.

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Источник — lenta.ru
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