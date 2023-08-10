Россиянин встретил семью медведей, прогнал их криком и снял на видео

10.08.2023 | 15:30

Россиянин встретил семью медведей на Кольском полуострове, прогнал их криком и снял это на камеру. Ролик публикует издание «СеверПост».

Видео снято в Хибинах. На записи видно, как в сторону мужчины, идущего по тропинке, направляются два медведя.

Чтобы отпугнуть хищников, россиянин начинает громко кричать, медведи разворачиваются и убегают.

«Вспомнил видео с ютуба, как бабуля палкой медведя бьет, который вышел на помойку. Ну и то, что они, в принципе, трусливые», — рассказал автор ролика, признавшись, что сорвал голос.

Ранее житель Балахтинского района Красноярского края встретил медведицу с медвежатами рядом со своим домом и прогнал их словами «екарный бабай». Произошедшее попало на видео.