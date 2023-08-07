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Мужчина по ошибке получил 367 зарплат и отказался возвращать деньги

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Житель венгерского города Капошвар по ошибке получил от бывшего работодателя сразу 367 зарплат и отказался возвращать деньги. Об этом сообщает Oddity Central.

Мужчина не прошел испытательный срок в компании и был уволен. Ему должны были выплатить 92,5 тысячи форинтов (24,5 тысячи рублей), но из-за ошибки в расчетах компания перевела ему 92,5 тысячи евро (9,5 миллиона рублей).

Ошибка произошла из-за того, что сотрудник предоставил австрийский банковский счет, и зарплата должна была быть выплачена в евро. Вместо конвертации форинтов в евро сотруднику перевели всю сумму в евро.

Компания быстро осознала ошибку и попросила мужчину вернуть деньги, но тот заявил, что у него больше нет доступа к австрийскому банковскому счету. Позже выяснилось, что он снял 15,5 тысячи евро (1,6 миллиона рублей) наличными через банкомат в южной Венгрии и перевел их на другой счет.

При содействии прокуратуры района Капошвар компании удалось заморозить австрийский счет несостоявшегося сотрудника и перевести часть денег обратно на свой счет. Работодателю также удалось вернуть около 72 тысяч евро (7,5 миллиона рублей), но компания надеется на всю сумму.

Мужчине предъявлено обвинение в незаконном присвоении денежных средств. Ему грозит крупный штраф.

Ранее сообщалось, что мужчина в китайском городе Чунцин, провинция Сычуань, по ошибке получил от торговца фруктами крупную сумму денег, предназначавшихся поставщику, и отказался их возвращать. В полиции заявили, что у них нет полномочий заставить китайца вернуть деньги, и порекомендовали обратиться в суд.

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Источник — lenta.ru
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