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В стране и мире

В Госдуме предложили поднять призывной возраст до 40 или 50 лет

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что призывной возраст в России следует поднять до 40 или 50 лет. С таким предложением он выступил в беседе с «Ведомостями», его комментарий опубликован в Telegram-канале издания.

«Служить в армии в России должны все. Держат же сейчас оборону на фронте те, кому "далеко за" — и неплохо, надо сказать, справляются, раз украинское контрнаступление до сих пор так и не имело успехов», - отметил депутат, подчеркнув, что учиться защищать родину нужно «с детского сада».

Журавлев понадеялся, что «взрослые мужики» понимают сложившуюся ситуацию и в связи с этим будут мотивированы «как можно дольше оставаться в резерве».

В заключение депутат напомнил, что для тех, кто не хочет быть с Россией в непростое время, «дорога из страны открыта».

Во вторник, 15 июля, Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, предусматривающий повышение призывного возраста до 30 лет. При этом нижний порог призывного возраста остался тем же - 18 лет.

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Источник — lenta.ru
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