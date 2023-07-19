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В стране и мире

Стилист назвала подходящие всем россиянкам цвета в одежде

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Стилист Надя Иванова раскрыла цвета в одежде, которые идут всем россиянкам. Соответствующий комментарий публикует издание Woman.ru.

Так, специалистка выделила серый оттенок, который, по ее словам, способен подчеркнуть естественную красоту. «Фишка серого цвета в том, что он усиливает природные оттенки нашей внешности: цвет глаз, волос и так далее. Серый цвет, в отличие от других, не меняет черты лица. Только важно, чтобы серый цвет был не ''стальным'', а мягким, с теплой ноткой», — уточнила она.

Помимо этого, эксперт назвала подходящий людям любого возраста, комплекции и статуса бежевый. «Кофейный, верблюжий, бежевый — оттенки, которые подходят всем. Это мягкий цвет, который уравновешивает любую внешность. Его можно комбинировать с чем угодно, потому что он очень похож на нашу кожу. Выбирая бежевый, вы точно не прогадаете», — заявила Иванова.

В заключение стилист внесла в список нежно-розовый цвет. «Не удивляйтесь этому оттенку — он присутствует в нашей внешности: вспомните хотя бы о цвете наших щек. Он придает нам здоровый и свежий вид, благодаря чему подходит любой внешности. Только не путайте мягкий розовый с фуксией — в нашем случае выбирать стоит из бледных и выбеленных оттенков розового», — отметила собеседница издания.

Ранее в июле дизайнер Валерия Антонова перечислила россиянам дорого выглядящие оттенки в одежде. По словам эксперта, наиболее роскошно в предметах гардероба смотрится белый цвет за счет своей непрактичности. Помимо этого, в список богатых цветов специалистка внесла бежевый.

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Источник — lenta.ru
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