В Москве двухлетняя девочка съела найденный на улице гриб и попала в больницу

10.07.2023 | 11:14

В Хорошевском районе Москвы двухлетняя девочка попала в больницу с отравлением растительным ядом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Во время прогулки девочка нашла гриб неустановленного вида, сорвала его и съела. Это произошло в тот момент когда мать ребенка отвлеклась.

После случившегося женщина не сразу обратилась к врачам. Бригаду скорой помощи она вызвала после того, как ее дочери стало плохо.

Девочку доставили в токсикологию, врачи работают над ее восстановлением. В отношении ее родителей ведется проверка.

В конце мая в Подмосковье годовалая девочка отравилась цветами в гостях у бабушки. Отдыхая на даче вместе со старшими родственниками, она съела несколько цветков ландыша. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.