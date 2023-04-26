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В стране и мире

В России предупредили о возможных проблемах с мясом птицы

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Росптицесоюз, объединяющий 250 главных предприятий по производству птицы в стране, предупредил о возможной остановке работы птицефабрик из-за ухода иностранных производителей оборудования из России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы организации.

Сейчас около 80 процентов техники для переработки птицы приходится на зарубежные бренды, а российское оборудование не обладает теми же мощностями. Росптицесоюз отмечает, что отечественное оборудование позволяет отправлять на убой до 3 тысяч голов в час, тогда как иностранные аналоги перерабатывают до 14 тысяч птиц.

С уходом зарубежных брендов с рынка - например, крупнейшего игрока Meyn - у российских производств начали возникать проблемы с сервисным обслуживанием и приобретением запчастей. В то же время российские аналоги продаются по ценам в десять раз выше оригиналов.

О рисках говорят и участники рынка, однако некоторые оценивают ситуацию менее драматично. Топ-менеджер одной из птицеводческих компаний считает, что в среднесрочной перспективе угрозы остановки линий убоя у крупных предприятий нет. Тем не менее использование неоригинальных запчастей может привести к снижению мощностей и в результате уменьшить объемы переработки мяса. При этом однозначно вырастут затраты птицефабрик, утверждает он.

Еще одним фактором, который может негативно повлиять на российское производство птицы, является усиливающаяся конкуренция со стороны Китая. В последние месяцы 2022 года в страну поступили тысячи тонн мяса птицы из КНР, что вызывает беспокойство российских птицеводов. По их словам, вход на рынок импортных производителей грозит снижением цен, при этом доходы от внутреннего рынка не способствуют инвестициям.

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Источник — lenta.ru
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